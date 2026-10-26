《汽車新勢力》車輛上路傳將強制安裝C-V2X，知情人士：已啟動強標制定工作

每日經濟新聞報道稱，據業界人士透露，相關部門已經在推動車輛安裝C-V2X（蜂窩車聯網）的強標制定工作。「相關工作組已經成立，有幾十家單位已經參與進來了。」知情人士說。



據了解，營運車輛已被率先要求安裝C-V2X。簡單解釋，C-V2X就是讓車通過通信網絡，與周圍的一切「對話」，從而獲得超越自身傳感器（攝像頭、雷達）的感知能力。對話主要包含幾種方式：一、車與車(V2V)，直接與附近車輛交換位置、速度、剎車意圖，提前預警碰撞風險；二、車與路(V2I)，與紅綠燈、路側設備通信，獲取信號燈時序等信息；三、車與人(V2P)，與行人手機等設備通信，預防弱勢交通參與者碰撞。



今年7月，交通運輸部辦公廳曾發布由交通運輸部公路科學研究所承擔的國家標準《營運車輛運營安全技術和管理要求》（計劃編號：20254333-Q-348）徵求意見稿。根據此前明確劃定的落地時間表，該標準實施滿25個月後，國內所有新增營運客車、貨車、牽引列車必須出廠搭載LTE-V2X直連車載交互終端。這也意味著C-V2X終端首次以強制國標形式要求前裝量產。



據了解，目前一汽、上汽(滬:600104)、比亞迪(01211)(深:002594)、蔚來(09866)等越來越多主流車企已推出前裝標配C-V2X的量產車型。



《經濟通通訊社26日專訊》