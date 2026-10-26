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26/10/2026 17:41

【人行操作】人行設立債市非銀大額贖回互換便利

　　繼中國人行上周官宣將推非銀大額贖回支持工具後，今日正式明確落地。人行公告，為進一步落實好「構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系」的要求，維護債券市場穩定，人行決定設立債市非銀大額贖回互換便利（Bond Market NBFI Swap Facility，簡稱BNSF）。

*借入央行票據用於回購融資*

　　在資管機構面臨群體性流動性風險、債券市場出現系統性壓力的特定情景下，支持具有系統性影響的銀行理財子公司、公募基金管理人（或對應母行、證券母公司等），從人行借入央行票據用於市場回購融資，以購買本公司（或資管子公司）遭贖回公募產品的符合條件的債券或產品份額，並向人行抵押。參與機構應持續滿足金融市場審慎管理要求，維護市場紀律。

　　人行行長潘功勝10月19日在「2026金融街論壇年會」開幕式的演講上稱表示，人行將推動出台的一系列政策措施，包括設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具，「這項工具的目的是建立債券市場穩定機制，構成人民銀行宏觀審慎管理的一項新工具」。


《經濟通通訊社26日專訊》

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