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AH股新聞

26/10/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指低開0.53%，國務院部署加快建設生育友好型社會

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.53%，報3671點，深成指低開0.97%，創業板指低開1.43%；盤初僅燃氣及運輸服務股造好，算力硬件股持續走低。

　　國務院總理李強主持召開國務院常務會議。會議指出，要加快建設生育友好型社會，持續完善婚嫁、生育、養育、教育等政策，優化面向家庭的財稅、社保、住房等支持舉措，努力穩定新出生人口規模。

　　會議稱，要更好統籌人口與經濟社會資源環境的關係，持續累積和釋放人口綜合紅利，更加突出人的全面發展，促進高質量充分就業。會議要求進一步發揮服務業對經濟發展的支撐作用，加力推進服務業擴能提質，鼓勵擴大服務業投資，釋放服務消費潛力。

　　個股方面，寒武紀(滬:688256)季度營收不及預期，產能受限拖累增長。寒武紀低開0.2%，盤初跌幅迅速擴大至1.7%。截至9月的季度，寒武紀營收增105%至35.3億元(人民幣．下同)，而市場預期約為62.6億元。淨利潤增長148%至14.04億元。

　　人行今日進行560億元7天期逆回購，同時開展了3980億元隔夜逆回購操作。公開市場有3380億元逆回購到期，即今日淨投放1160億元。另今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展7000億元MLF操作，期限為1年期。


《經濟通通訊社26日專訊》

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