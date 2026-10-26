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26/10/2026 10:07

《Ｂ股行情》上證B股指數低開0.5%，深證B低開0.2%

　　上證B股指數低開0.5%，報282.48點。深證B股指數低開0.2%，報1145.98點。


《經濟通通訊社26日專訊》

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