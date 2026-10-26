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26/10/2026 11:31

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.18%，油股逆勢衝高

　　滬深股市低2%開低走，滬綜指半日跌0.18%報3683.92點，深成指跌幅1.05%，創業板指挫1.65%；兩市半日成交10061億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交少619億元或約6%。

　　盤面上，油股逆勢衝高，中海油服(滬:601808)彈6.3%，中國石油(滬:601857)升逾3%。國家能源局近日召開中長期油氣增儲上產工作推進會落實能源安全新戰略。會議要求深入實施油氣勘探開發「十年行動計劃」，加快建立若干國家級油氣戰略保障基地；油氣企業繼續加大投資和工作量投入力度，實現原油產量穩中有升，天然氣產量快速增長。

　　此外，大消費板塊表現活躍，零售連鎖板塊漲2%，個股中，上海九百(滬:600838)、桂發祥(深:002820)、陽光乳業(深:001318)漲停；房地產亦漲幅靠前，招商蛇口(深:001979)及大名城(滬:600094)升10%封板。

　　下跌方面，算力硬件股持續走弱，東山精密(02384)(深:002384)在港IPO落實定價每股86.8港元，比招股價上限低約7.5%；公司A股上午收跌8%。


《經濟通通訊社26日專訊》

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