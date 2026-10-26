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26/10/2026 15:02

《Ａ股行情》國家隊撐市，滬綜指收升0.19%向上逼近3700，油股強勢

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.19%報3697.52點，深成指跌1.19%
▷ 國家隊九隻ETF上周流入1287億元，午後放量
▷ 石油股領漲，中海油服升7.2%；黃金股跌8.9%

　　A股連續調整後於上周五（23日）反彈，今日卻繼續震盪下行，午後多隻寬基ETF顯著放量，為市場提供支撐，滬綜指全日收升0.19%，報3697.52點，深成指仍跌1.19%，創業板指跌1.71%。滬深兩市全日成交1.6萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量3475億元或18%。

　　彭博指，一些跡象顯示，中國國家隊資金已在加大力度遏制股市跌勢，買盤力度或為2025年4月A股大跌以來最強。據彭博匯編的數據顯示，國家隊交投活躍的九隻ETF上周流入資金達1287億元。今日午後多隻寬基ETF亦顯著放量，A500ETF華泰柏瑞、滬深300ETF易方達午後成交超60億，滬深300ETF華夏午後成交近30億。

　　摩根士丹利之所以長期以來一直更青睞A股市場而非離岸市場，理由是國家隊能提供穩定市場的能力，而且A股更集中於人工智能相關、核心技術和創新企業等收入和盈利成長較高的板塊。大摩更提到，一個值得關注的關鍵訊號是國家隊何時開始高調入場，市場往往會在此後的一到兩個月觸底，同時政策制定者通常也會公開表態承諾維護股市穩定。

　　今日石油股領漲大市，板塊指數收漲4.3%，中海油服(滬:601808)飆7.2%，中國石油(滬:601857)升4.9%，創2008年5月以來新高，中國海油(滬:600938)收高4.3%。消費板塊亦上行，零售連鎖漲超2%，白酒、餐飲方向升幅靠前。下跌方面，現貨黃金一度跌破4000美元大關，黃金股集體下挫，赤峰黃金(滬:600988)跌8.9%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004103.54-0.04　
上證指數3697.52+0.197465.28
深證成指11534.38-1.198622.65
創業板指2638.23-1.71　
科創501315.50-2.23　
B股指數283.67-0.100.99
深證B指1147.48-0.050.32


《經濟通通訊社26日專訊》

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