《Ａ股行情》國家隊撐市，滬綜指收升0.19%向上逼近3700，油股強勢

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A股連續調整後於上周五（23日）反彈，今日卻繼續震盪下行，午後多隻寬基ETF顯著放量，為市場提供支撐，滬綜指全日收升0.19%，報3697.52點，深成指仍跌1.19%，創業板指跌1.71%。滬深兩市全日成交1.6萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量3475億元或18%。



彭博指，一些跡象顯示，中國國家隊資金已在加大力度遏制股市跌勢，買盤力度或為2025年4月A股大跌以來最強。據彭博匯編的數據顯示，國家隊交投活躍的九隻ETF上周流入資金達1287億元。今日午後多隻寬基ETF亦顯著放量，A500ETF華泰柏瑞、滬深300ETF易方達午後成交超60億，滬深300ETF華夏午後成交近30億。



摩根士丹利之所以長期以來一直更青睞A股市場而非離岸市場，理由是國家隊能提供穩定市場的能力，而且A股更集中於人工智能相關、核心技術和創新企業等收入和盈利成長較高的板塊。大摩更提到，一個值得關注的關鍵訊號是國家隊何時開始高調入場，市場往往會在此後的一到兩個月觸底，同時政策制定者通常也會公開表態承諾維護股市穩定。



今日石油股領漲大市，板塊指數收漲4.3%，中海油服(滬:601808)飆7.2%，中國石油(滬:601857)升4.9%，創2008年5月以來新高，中國海油(滬:600938)收高4.3%。消費板塊亦上行，零售連鎖漲超2%，白酒、餐飲方向升幅靠前。下跌方面，現貨黃金一度跌破4000美元大關，黃金股集體下挫，赤峰黃金(滬:600988)跌8.9%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4103.54 -0.04 上證指數 3697.52 +0.19 7465.28 深證成指 11534.38 -1.19 8622.65 創業板指 2638.23 -1.71 科創50 1315.50 -2.23 B股指數 283.67 -0.10 0.99 深證B指 1147.48 -0.05 0.32



《經濟通通訊社26日專訊》