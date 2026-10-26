《Ａ股焦點》東山精密大跌7.6%，在港IPO定價低招股上限7.5%

東山精密(02384)(深:002384)港IPO落實定價，該公司周日(25日)傍晚公告，發售價已釐定為每股H股86.8港元，比招股價上限93.8港元低約7.5%；集資總額仍達98.76億港元。公司H股將於本周三(10月28日)掛牌。
東山精密A跌7.6%，報105.52元人民幣；本月迄今，東山精密跌幅超37%。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/10/2026 10:14
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東山精密A跌7.6%，報105.52元人民幣；本月迄今，東山精密跌幅超37%。
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