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26/10/2026 08:37

大唐發電(00991)發行超短期融資券籌獲10億人幣，票息1.23%

　　大唐發電(00991)(滬:601991)公布，近日完成發行2026年度第11期超短期融資券，發行額為10億元人民幣。

　　該集團指，超短期融資券發行票面利率為1.23%，期限為50天，單位面值為100元人民幣，起息日為本月22日。募集資金全部用於償還有息債務及補充營運資金。至於超短期融資券由興業銀行作為主承銷商及簿記管理人，江蘇銀行作為聯席主承銷商。


《經濟通通訊社26日專訊》

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