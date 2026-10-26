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AH股新聞

26/10/2026 08:08

赤峰黃金(06693)首三季盈利23億人幣升11%，第三季盈利跌42%

　　赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，截至9月30日止首三季盈利約22.9億元（人民幣．下同），升11%，每股盈利1.21元，扣除非經常性損益之純利22.8億元，升12.9%，營業收入100.9億元，升16.7%，加權平均淨資產收益率16.09%，下跌3.14個百分點。該集團指，盈利及營業收入上升主要是受益於黃金價格上漲。

　　該集團指，第三季盈利5.5億元，跌41.8%，主要是由於黃金銷量下降。每股盈利29分，扣除非經常性損益之純利5.5億元，跌40%，營業收入30.7億元，跌9%，加權平均淨資產收益率4.05%，跌3.83個百分點。

*黃金第四季度目標產量最多4噸*

　　該集團指，更新今年黃金產銷量目標為12.5至13噸，第四季度目標產量約3.5至4噸。有關更新不構成對產銷量目標的承諾。至於首三季度自產金全維持成本按年上升，因金價上漲帶動主營業務收入增加，資源稅、權益金及可持續發展稅增加；自4月起加納資源稅由5%調整為5%至12%階梯稅率，相關稅費支出進一步上升。該集團指，老撾塞班金銅礦於第三季度購置35台自卸礦卡，加納瓦薩金礦設備維修及基礎設施建設項目增加投資，以及內地礦山按要求開展安全自查，境內黃金產量按年下降。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社26日專訊》

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