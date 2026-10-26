紫金礦業(02899)每手H股2000股改500股，11月13日起生效

紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，每手買賣單位將由2000股H股更改為500股H股，自11月13日上午9時正起生效。



該集團指，基於上周五（23日）所報每股H股收市價29.46元計算，現有每手買賣單位2000股H股市值5.892萬元。於更改每手H股買賣單位生效後，屆時每手買賣單位500股H股市值將為1.473萬元。更改每手H股買賣單位將會減少每手價值。董事會認為，更改每手H股買賣單位可提高H股的流通性及擴大股東基礎，且將不會影響股東的任何相關權利。



《經濟通通訊社26日專訊》