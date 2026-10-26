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AH股新聞

26/10/2026 08:37

廣合科技(01989)董事長肖紅星提議集團回購A股，回購資金不超過1億人幣

　　廣合科技(01989)(深:001389)公布，董事長肖紅星提議該集團以集中競價方式回購A股，回購資金總額為不低於5000萬元人民幣、且不超過1億元人民幣。

　　該集團指，提議回購股份價格上限不高於董事會通過回購方案決議前30個交易日股票交易均價的1.5倍。回購資金來源為自有資金及/或自籌資金，回購股份用於股權激勵計劃及/或員工持股計劃。實施期限自董事會通過回購股份方案起12個月內。該集團指，將盡快認真研究，制定回購股份方案。


《經濟通通訊社26日專訊》

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