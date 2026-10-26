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AH股新聞

26/10/2026 07:57

紫金礦業(02899)首三季盈利575億人幣升52%，第三季盈利升26%

　　紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，截至9月30日止首三季盈利約575.3億元（人民幣．下同），升51.9%，每股盈利2.163元，扣除非經常性損益之盈利558億元，升63.6%，營業收入2834.5億元，升11.5%，加權平均淨資產收益率28.3%，升2.85個百分點。該集團指，盈利上升因重點礦種產量穩步釋放、噸礦付現成本增速得到有效控制，以及受益於主營金屬及副產品價格大幅上漲，礦產品毛利率顯著提升，享受價格上漲紅利。

　　該集團指，第三季盈利183.6億元，升25.9%，每股盈利69分，扣除非經常性損益之盈利178億元，升42.4%，營業收入893億元，升3%。

*捐贈西藏1000萬人幣救災*

　　另外，該集團指，本月22日西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震，造成重大人員傷亡。該集團為援助受災地區，董事會同意由西藏板塊權屬企業向地震災區合計捐贈1000萬元，用於當地緊急救援、受災群眾安置及災後重建等相關工作。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社26日專訊》

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