《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(23日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|4197.26
|貴州茅台
|(600519)
|3604.87
|寒武紀
|(688256)
|3018.06
|紫金礦業
|(601899)
|2609.97
|招商銀行
|(600036)
|2582.87
|長江電力
|(600900)
|2188.01
|兆易創新
|(603986)
|2006.23
|工商銀行
|(601398)
|1981.02
|瀾起科技
|(688008)
|1930.57
|中國平安
|(601318)
|1765.33
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|8319.61
|中際旭創
|(300308)
|4854.66
|新易盛
|(300502)
|3557.12
|北方華創
|(002371)
|1835.72
|東山精密
|(002384)
|1699.16
|滬電股份
|(002463)
|1318.80
|立訊精密
|(002475)
|1140.81
|三環集團
|(300408)
|1135.99
|天孚通信
|(300394)
|1048.51
|深南電路
|(002916)
|995.00
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社26日專訊》
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