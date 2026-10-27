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AH股新聞

27/10/2026 17:39

《滬／深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
藥明康德(603259)2750.55
貴州茅台(600519)2632.13
招商銀行(600036)1630.04
紫金礦業(601899)1615.12
生益科技(600183)1553.21
寒武紀(688256)1473.75
工商銀行(601398)1442.37
長江電力(600900)1304.11
中國平安(601318)1203.79
興業銀行(601166)958.50

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)2329.22
中際旭創(300308)2159.99
北方華創(002371)1704.58
美的集團(000333)1616.99
新易盛(300502)1401.26
東山精密(002384)908.53
三環集團(300408)649.16
滬電股份(002463)640.37
長川科技(300604)623.83
邁瑞醫療(300760)620.71

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社27日專訊》

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