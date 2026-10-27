山東墨龍(00568)首三季計提各項資產減值準備約5763萬元人民幣

山東墨龍(00568)(深:002490)公布，2026年前三季度計提各項資產減值準備約5763萬元人民幣，而計提資產減值準備的資產項目主要包括應收帳款、其他應收款、應收票據、存貨等。



《經濟通通訊社27日專訊》