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27/10/2026 18:20

山東墨龍(00568)首三季計提各項資產減值準備約5763萬元人民幣

　　山東墨龍(00568)(深:002490)公布，2026年前三季度計提各項資產減值準備約5763萬元人民幣，而計提資產減值準備的資產項目主要包括應收帳款、其他應收款、應收票據、存貨等。


《經濟通通訊社27日專訊》

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