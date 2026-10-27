《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行設立債市非銀大額贖回互換便利

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《經濟通通訊27日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平黨建思想引領新時代全面從嚴治黨系列述評之二

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10月26日，黨的二十屆五中全會在北京開始舉行。習近平總書記就《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定（討論稿）》向全會作了說明。



構建「股市+債市」穩市機制，央行設立債市非銀大額贖回互換便利

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中國人民銀行10月26日發布公告稱，決定設立債市非銀大額贖回互換便利（Bond Market NBFI Swap Facility，簡稱BNSF）。此前，人民銀行行長潘功勝在2026金融街論壇年會上表示，將會同金融監管總局、中國證監會設立應對非銀機構大額贖回的流動性支持工具。



「削峰填谷」精準調節，10月MLF縮量續作

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10月26日，中國人民銀行開展7000億元(人民幣．下同)1年期中期借貸便利(MLF)操作。由於當月MLF到期量為9000億元，因此，實現淨回籠2000億元，這是繼4月、8月之後，今年以來第三次淨回籠。同日，央行開展560億元7天期逆回購以及3980億元隔夜逆回購操作，因當日有800億元7天期逆回購、2580億元隔夜逆回購到期，因此，實現淨投放1160億元。





《上海證券報》



應急不兜底央行創設穩債市新工具，及時緩解流動性衝擊

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債市穩市再添利器！中國人民銀行10月26日宣布，設立債市非銀大額贖回互換便利（Bond Market NBFI Swap Facility，簡稱「BNSF」）。權威專家表示，BNSF將防範債券市場出現贖回-拋售負向循環，其機制設計延續「證券、基金、保險公司互換便利」的「以券換券」模式，中國將由此構建起覆蓋股市、債市的非銀應急流動性支持機制。



央地密集部署推進服務業擴能提質

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近段時間，央地密集部署加力推進服務業擴能提質，進一步激發服務業發展新動能，釋放服務消費潛力和服務業投資空間。10月23日召開的國務院常務會議，聽取推進全國服務業大會部署落實情況匯報，要求「加力推進服務業擴能提質，把服務業潛力空間轉化為發展動能」。



中國風光累計裝機容量突破20億千瓦

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國家能源局10月26日宣布，截至2026年9月底，中國風電和太陽能發電累計裝機容量達到20.1億千瓦，其中，太陽能發電裝機容量13.1億千瓦，同比增長16.5%；風電裝機容量7億千瓦，同比增長20.4%。





《證券時報》



央行宣布設立債市非銀大額贖回互換便利

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10月26日，中國人民銀行宣布設立債市非銀大額贖回互換便利(BNSF)，用於在資管機構面臨群體性流動性風險、債券市場出現系統性壓力的特定情景下，支持具有系統性影響的銀行理財子公司、公募基金管理人，從央行借入央行票據用於市場回購融資，以購買本公司遭贖回公募產品的符合條件的債券或產品份額，並向央行抵押。



險資三季度持倉曝光，新進二十七股前十大股東

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隨著上市公司三季報陸續公布，險資最新持股動向浮出水面。證券時報·數據寶統計顯示，截至10月26日，險資合計出現在108隻股票三季報前十大流通股東榜，其中，新進寧德時代、衛星化學、川投能源等27隻股票。



從百億市值到千億陣營，滬電股份的PCB進階路

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印制電路板(PCB)被稱為「電子產品之母」，從手機、家電，到汽車和人工智能服務器，都離不開這塊綠色的「底座」。滬士電子股份有限公司（以下簡稱「滬電股份」）的故事，就從這塊綠色「底座」開始。1992年，創始人吳禮淦、陳梅芳夫婦在昆山起步，從一筆筆訂單做起，開啟了公司的創業之路。