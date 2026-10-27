《鍾之日記》李寧逆勢漲，車股全線挫

《鍾之日記》10月27日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人工智能公司Anthropic正式提交IPO申請，美股隔晚造好，亞太股市則個別發展。恒指高開48點，不久後轉跌；李寧(02331)逆勢漲，車股全線挫，滙控(00005)績後捱沽，拖累恒指跌幅擴大。恒生指數全日收報23041，跌170點或0.7%，主板成交超過1783億元。



*滬指縮量下調1.33%，半導體、地產股領跌*



滬深股市今日震盪下調，滬綜指收跌1.33%報3648.30點，深成指收低2.5%，創業板指挫3.41%；兩市全日成交1.46萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1479億元或9%。分析人士稱，短期市場缺乏催化，美國加息不確定因素未落地，因此呈現震盪磨底格局。



從板塊上看，半導體領跌，指數挫超4.8%，個股中燧原科技(滬:688801)大跌9.6%，華峰測控(滬:688200)跌9%。軍工股跌幅亦靠前，航空板塊收低4.7%，洪都航空(滬:600316)跌停。地產股亦跌多升少，華發股份(滬:600325)跌停，彭博引述知情人士報道，集團正在與部分債務的債權人磋商，尋求推遲償付。知情人士稱，自上月以來，華發一直在要求至少三家中資銀行延長其全部貸款期限並降低利率。



上漲方面，僅銀行、運輸服務板塊保住升幅。滬農商行(滬:601825)收升4.2%，報9.13元，盤中曾見9.21元創年內新高。



經濟數據方面，在出口延續高增及國際地緣緊張推高大宗商品價格影響下，內地工業企業利潤在高基數下仍能錄得強勁增長，9月同比增速14.4%升至三個月高點，前三季度累計增速15.5%，仍維持年初以來兩位數增速。不過利潤增量仍主要集中在電子行業及上游原材料和採礦業。



*李寧第三季銷售降，考慮派特別息穩股價*



李寧(02331)第三季銷售下降，但考慮派發特別息，股價企穩，全日收漲5.9%，報13.6元，為表現最好藍籌。



李寧公布截至9月30日止第三季度業績，李寧銷售點於整個平台之零售流水按年錄得低單位數下降。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得中單位數下降，其中零售（直接經營）渠道錄得持平，批發（特許經銷商）渠道錄得中單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得高單位數增長。



截至2026年9月30日，於中國，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6099個，較上一季末淨增加36個，本年迄今淨增加8個。在淨增加的8個銷售點中，零售業務淨減少61個，批發業務淨增加69個。截至同日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1491個，較上一季末淨減少25個，本年迄今淨減少27個。



另外，公司將於11月5日(周四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准向公司股東宣派特別股息。



美銀下調李寧目標價6%，由15.9元降至15元；維持「中性」評級。美銀指出，李寧第三季表現疲軟，核心成人業務的零售銷售額全年下跌低單位數，與第二季情況相若。門市及線上渠道支援增長，但常規線下零售渠道銷售持續疲軟，符合產業整體趨勢。美銀下調對其2026年及2027年的每股盈利預測2%、6%。



中信里昂發表研報指出，李寧可能今年派發特別股息，加上第三季零售銷售表現優於預期，包括成人及旗下童裝品牌李寧Young表現按年大致持平，優於安踏(02020)和特步(01368)等品牌，有望為股價提供支持，維持「優於大市」評級，目標價20元。



*汽車股全線下挫，行業9月利潤大跌68%*



汽車股今日全線下跌，零跑汽車(09863)挫4.8%，報31.82元；小米(01810)收跌4.6%，報25.66元；理想汽車(02015)及吉利汽車(00175)跌2.3%，蔚來(09866)跌2%，小鵬(09868)跌1.2%，比亞迪(01211)軟1.1%，報70.05元。



乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年1至9月汽車產量2337萬台，同比下降4%；行業收入增2.6%至80435億元(人民幣．下同)，成本增長3.8%至71627億元，利潤則下降23%至2675億元，銷售利潤率為3.3%。其中，9月銷售收入微增0.6%至10374億元，成本增長2.5%至9257億元，利潤大跌68%至142億元，銷售利潤率僅1.4%，處於近4年的低位。



崔東樹指出，汽車行業受上游擠壓嚴重，油價暴漲，有色金屬、半導體利潤暴增，終端用戶購車觀望心態嚴重，加重車企經營壓力。此外，9月行業利潤率歷來偏低，今年再受燃油車產銷壓力及中秋因素影響，行業盈利面臨巨大壓力。



摩根大通發表研究報告指，中國汽車業2027年最壞情況或成基準情景，即將公布的第三季業績料多數遜於預期，或引發市場下調第四季及明年盈利預測。更重要的是市場開始把內需停滯、存儲芯片等成本上升、出口增值稅退稅率下調和歐盟對混合動力車進口配額等逆風納入盈利假設。



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