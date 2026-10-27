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AH股新聞

27/10/2026 10:49

《Ａ股焦點》藥明康德A股高開低走，前三季營收超去年全年，再度上調全年指引

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 藥明康德前三季營收455.4億元，同比增38.6%
▷ 前三季歸母淨利194億元，同比增60.6%
▷ 上調2026年收入指引至610-619億元，在手訂單767.4億元

　　藥明康德(02359)(滬:603259)發布前三季業績報告。單看第三季度，藥明康德營業收入達到166.4億元（人民幣．下同），創單季度新高。前三季度，公司整體營業收入為455.4億元，同比增長38.6%，其中持續經營業務收入同比增長46.3%。

　　藥明康德A股今早高開低走，現跌1.03%，報144.5元。

　　淨利潤方面，前三季度，藥明康德歸母淨利潤為194億元，同比增長60.6%；歸母扣非淨利潤為164.8億元，同比增長73%；經調整non-IFRS歸母淨利潤為183.8億元，同比增長74.4%。

　　根據藥明康德披露，公司前三季度累計營收、上述三個口徑下的利潤，以及經調整經營現金流，均已超過去年全年水平。其中，經調整經營現金流達到172.8億元，同比增長58.9%，創歷史新高。

　　對於業績增長，藥明康德董事長兼首席執行官李革表示：「得益於多個客戶產品取得的更大成功，以及公司CRDMO業務模式的獨特優勢與全球團隊的卓越執行，公司延續全面發展勢頭。」

*在手訂單破700億元，再度上調全年指引*

　　訂單方面，截至9月底，藥明康德持續經營業務在手訂單達到767.4億元，同比增長36.4%，首次突破700億元。

　　與此同時，藥明康德進一步上調2026年全年業績指引：預計2026年公司整體收入由585-605億元上調至610億-619億元；預計2026年資本開支由75億-85億元調整至80億-85億元。這已經是年內藥明康德第二次上調業績指引。


《經濟通通訊社27日專訊》

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