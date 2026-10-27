《Ａ股焦點》藥明康德A股高開低走，前三季營收超去年全年，再度上調全年指引

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藥明康德(02359)(滬:603259)發布前三季業績報告。單看第三季度，藥明康德營業收入達到166.4億元（人民幣．下同），創單季度新高。前三季度，公司整體營業收入為455.4億元，同比增長38.6%，其中持續經營業務收入同比增長46.3%。



藥明康德A股今早高開低走，現跌1.03%，報144.5元。



淨利潤方面，前三季度，藥明康德歸母淨利潤為194億元，同比增長60.6%；歸母扣非淨利潤為164.8億元，同比增長73%；經調整non-IFRS歸母淨利潤為183.8億元，同比增長74.4%。



根據藥明康德披露，公司前三季度累計營收、上述三個口徑下的利潤，以及經調整經營現金流，均已超過去年全年水平。其中，經調整經營現金流達到172.8億元，同比增長58.9%，創歷史新高。



對於業績增長，藥明康德董事長兼首席執行官李革表示：「得益於多個客戶產品取得的更大成功，以及公司CRDMO業務模式的獨特優勢與全球團隊的卓越執行，公司延續全面發展勢頭。」



*在手訂單破700億元，再度上調全年指引*



訂單方面，截至9月底，藥明康德持續經營業務在手訂單達到767.4億元，同比增長36.4%，首次突破700億元。



與此同時，藥明康德進一步上調2026年全年業績指引：預計2026年公司整體收入由585-605億元上調至610億-619億元；預計2026年資本開支由75億-85億元調整至80億-85億元。這已經是年內藥明康德第二次上調業績指引。



《經濟通通訊社27日專訊》