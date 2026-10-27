《中歐關係》歐盟據報擬對中國實施更多進口限制，涉化工、家具和機械行業

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據彭博社引述知情人士報道，歐盟計劃採取防禦措施，減少從中國進口化工、家具和機械等行業的產品。相關措施可能採取進口限額或關稅的形式，最早可能在2027年第一季提出。



*最快可能2027年第一季提出*



知情人士透露，歐盟委員會正尋求仿效近期限制混合動力汽車進口的做法。此前，歐盟委員會與中國達成協議，將從中國進口的混動汽車數量限制在每年35萬輛。



歐盟此舉是為減少對華巨額貿易逆差而採取的廣泛行動之一。去年，歐盟對華貿易逆差已達3600億歐元。歐盟委員會正謹慎尋求平衡，既要提振本土產業，又要避免引發中國方面的反制和貿易戰。「產業界呼籲我們採取行動，我們聽到了他們的呼聲並將做出回應，包括採取更多防禦措施，」歐盟委員會主席馮德萊恩本月早些時候表示。



*或設進口配額，具體涵蓋行業可能調整*



保障措施將允許歐盟在某個產業的產品進口激增時，限制相關產品進口。彭博早前報道指出，歐盟已經開始評估貿易數據，以確定哪些行業符合這一情形。相關措施可採取進口配額形式，例如針對混合動力汽車的安排；也可採取關稅配額，即對超過一定數量的進口產品加徵關稅，以遏制過量進口。



歐盟可在未獲中方同意的情況下，單方面採取這些措施。不過，知情人士表示，經與成員國及中國磋商後，相關計劃及具體針對的領域可能發生變化。知情人士又稱，與即將對混動汽車採取的措施以及歐盟此前針對鋼鐵行業採取的行動一樣，新的防禦措施將符合世貿組織規則，適用於歐洲經濟區以外的其他國家。



《經濟通通訊社27日專訊》