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AH股新聞

27/10/2026 13:48

《行業數據》乘聯分會：前9月汽車行業利潤同比跌23%，利潤率僅3.3%

　　乘聯分會秘書長崔東樹發文稱，2026年1至9月，汽車產量為2337萬台，同比下降4%；行業收入增2.6%至80435億元（人民幣．下同），成本增長3.8%至71627億元，利潤則下降23%至2675億元，銷售利潤率為3.3%。

　　其中，9月汽車產量為306萬台，銷售收入同比微增0.6%至10374億元，成本增長2.5%至9257億元，利潤大降68%至142億元，銷售利潤率為1.4%，處於近4年的低位。

*上游成本擠壓，車企盈利持續承壓*

　　文章指出，今年各地大力度推動「兩新」政策落地，逐步釋放內需活力，但汽車行業效益改善明顯落後其它消費品。隨著國家反內捲工作持續推進，汽車行業受上游擠壓嚴重，價格問題嚴重，油價暴漲，有色金屬、半導體利潤暴增，終端用戶購車觀望心態嚴重，車企運行壓力持續加大，高質量發展受到上游的巨大衝擊。

　　從歷年銷售利潤率走勢來看，2024年汽車行業利潤表現已顯疲軟，銷售利潤率僅4.3%，2025年降至4.1%，2026年1至9月進一步降至3.3%，9月單月僅1.4%，低於2025年12月1.8%的最低月度表現。崔東樹指出，歷年9月一般是利潤率較低的時候，今年同期燃油車產銷壓力大，加之中秋因素，行業盈利仍面對巨大壓力。


《經濟通通訊社27日專訊》

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