《中國監管》廣電總局：有線電視開機即直播，不得播放開機廣告

國家廣電總局日前正式發布《有線廣播電視運營服務管理規定》（以下簡稱《規定》），自11月27日起施行。《規定》明確，有線廣播電視運營服務提供者應當堅持直播優先原則，實現開機看全屏直播功能，設置頻道回看入口，不得播放開機廣告。智能電視機應支持優先呈現直播頻道功能，提供便捷設置入口。



《規定》提出，有線廣播電視運營服務提供者應當向用戶提供便捷設置入口，方便用戶自行選擇開機進直播或者電視交互主頁。應當在有線廣播電視交互界面首頁設立免費專區，對優質免費內容進行重點推薦，精簡收費欄目數量，明示節目收費信息，規範應用專區運營和訂購支付管理。應當不斷優化終端性能，縮短開機時長；鼓勵採用語音遙控、手機遙控、人工智能等新技術提升用戶體驗。



《規定》亦要求，有線廣播電視運營服務提供者應當簡化遙控操作，實現遙控器一鍵切換直播信源。此外，任何組織或者個人不得擅自對有線廣播電視節目內容進行更改，不得擅自截傳、干擾、解擾傳輸信號和業務呈現。



國家廣電總局同日發布的《交互式網絡電視運營服務管理暫行規定》也提出，交互式網絡電視集成播控服務提供者應當堅持直播優先原則，實現開機看全屏直播功能，設置頻道回看入口，不得播放開機廣告。智能電視機應支持優先呈現直播頻道功能，提供便捷設置入口。



《經濟通通訊社27日專訊》