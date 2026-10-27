《中歐關係》歐盟據報擬減少對華進口，中國外交部籲尊重市場原則與公平競爭

外電消息，歐盟計劃採取貿易措施，減少從中國進口化工產品、家具和機械等產品，相關措施可能在明年一季度推出。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問到相關情況時表示，中歐關係本質是夥伴，經貿合作底色是互利共贏。



郭嘉昆指出，近期中歐經貿磋商機制第二次例會取得積極進展，表明分歧可通過對話協商妥善解決。中方呼籲歐方尊重市場原則與公平競爭，慎用貿易救濟工具，以實際行動推動中歐關係健康穩定發展。



《經濟通通訊社27日專訊》