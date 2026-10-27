  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

27/10/2026 17:30

《經濟時評》花旗：內地二手房銷售明年料升3%，核心城市樓價將迎轉折點

　　花旗近日發表報告稱，預期內地房地產市場供需正邁向更可持續均衡，樓價將於明年起在主要核心城市出現轉折點。該行預測，新建住宅銷售的結構性收縮將由二手成交抵消，2027年二手住宅銷售額將同比升3%至7.7萬億元（人民幣．下同）。

　　花旗表示，二手樓價的復甦預料會由上海、深圳、北京等就業人口較多、成交流動性較佳及供需較健康的城市帶動。該行預測，2027年新建及二手住宅成交總量維持約13億平方米，二手住宅成交面積料同比升5%至6.93億平方米。花旗指出，目前買家更傾向二手住房，因定價由市場主導、即時可入住及產品確定性較高。

　　新建住宅方面，該行估計明年住宅新開工面積及竣工面積同比分別跌20.5%及22%，回落至接近2000至2002年水平；全國商品住房銷售額料同比跌11%至6.4萬億元，房地產投資料同比跌24%。

　　花旗預測，房地產對中國GDP貢獻明年將降至8%，高峰為2014年的32%；土地出讓收入佔地方政府收入比例亦料降至16%，房地產貸款淨減少1.2萬億元至佔人民幣貸款18%，為20年來低位。

　　花旗相信，未來當局政策方向會聚焦於按揭補貼、地方執行彈性等下行保護及預期修復，而非再推全面刺激措施。


《經濟通通訊社27日專訊》

上一篇新聞︰27/10/2026 17:39  《滬／深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰27/10/2026 17:29  麥巴比遭多個品牌解約，中國外交部：傷害中國人民感情的言行會遭抵制

其他
More

27/10/2026 17:52  【ＡＩ】上海：到2028年智能製造系統集成產業規模達1000億元

27/10/2026 17:15  《打擊貪腐》中證監原黨委委員王會民受賄逾4.36億，一審被判死緩

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中期選舉 | 陶冬：假如藍潮席捲華盛頓

27/10/2026 12:18

大國博弈

說說心理話

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

中東戰火｜沙特首都利雅得發布防空警報，據報沙特阿美總部大樓遭...

14/10/2026 10:00

中東戰火

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金