《經濟時評》花旗：內地二手房銷售明年料升3%，核心城市樓價將迎轉折點

花旗近日發表報告稱，預期內地房地產市場供需正邁向更可持續均衡，樓價將於明年起在主要核心城市出現轉折點。該行預測，新建住宅銷售的結構性收縮將由二手成交抵消，2027年二手住宅銷售額將同比升3%至7.7萬億元（人民幣．下同）。



花旗表示，二手樓價的復甦預料會由上海、深圳、北京等就業人口較多、成交流動性較佳及供需較健康的城市帶動。該行預測，2027年新建及二手住宅成交總量維持約13億平方米，二手住宅成交面積料同比升5%至6.93億平方米。花旗指出，目前買家更傾向二手住房，因定價由市場主導、即時可入住及產品確定性較高。



新建住宅方面，該行估計明年住宅新開工面積及竣工面積同比分別跌20.5%及22%，回落至接近2000至2002年水平；全國商品住房銷售額料同比跌11%至6.4萬億元，房地產投資料同比跌24%。



花旗預測，房地產對中國GDP貢獻明年將降至8%，高峰為2014年的32%；土地出讓收入佔地方政府收入比例亦料降至16%，房地產貸款淨減少1.2萬億元至佔人民幣貸款18%，為20年來低位。



花旗相信，未來當局政策方向會聚焦於按揭補貼、地方執行彈性等下行保護及預期修復，而非再推全面刺激措施。



《經濟通通訊社27日專訊》