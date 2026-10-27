《經濟時評》高盛：房地產市場佔中國實質GDP比重將降至8%

高盛發表研究報告指，中國樓市調整已進入第六年，今年以來多數房屋活動指標遠弱於預期，加上近期由預售轉向現房銷售的政策轉變，意味發展商資金更緊張，未來數年物業投資會更低，更新估算模型後，認為房地產市場佔中國實質GDP比重將由目前約15%降至2030年起約8%，而高峰曾接近30%。



該行估計，經建設、房地產服務、上游效應、入伙相關消費及土地出讓相關財政等五個直接渠道合計，2026年物業對實質GDP增長拖累約1.8個百分點，略高於2025年的1.7個百分點；預計2027年拖累收窄約0.5個百分點至1.3個百分點，並大致於2030年消退。若計及間接樓市財富效應，增長影響會被放大，但不改變拖累將在未來數年逐步減弱的結論。



高盛指出，今年數據及政策有三大宏觀含義：樓市建設下行較先前預期更深、更持久；上海、深圳等庫存已低的一線城市樓價或很快開始回穩，但全國其餘地區尤其庫存仍高的低線城市，樓價或繼續下跌數年；按發展商現金流推算，2025至2035年住宅土地出讓量料跌逾九成，地方政府融資壓力料持續，需另覓收入或削減開支以維持財政可持續性。



《經濟通通訊社27日專訊》