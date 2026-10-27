《中國要聞》張一鳴6700億登頂中國首富刷新紀錄，梁文鋒首次上榜居第七

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▷ 梁文鋒首次上榜以2800億元人民幣居第七
▷ 胡潤百富榜總上榜人數1529位創歷史新高
胡潤研究院今日發布《2026胡潤百富榜》。今年共有1529位個人財富50億元(人民幣．下同)以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年增加95位，創歷史新高。上榜企業家總財富32萬億元，同比增長7%(2.1萬億元)。
*鍾睒睒財富縮水1200億，退居第二*
43歲的字節跳動創始人張一鳴財富增長2000億元，以6700億元第二次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄，其財富增長得益於AI業務進展推動公司估值進一步走高。
72歲的農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒財富縮水1200億元，以4100億元退居第二，讓出首富頭銜。旗下萬泰生物(滬:603392)股價回調，拖累整體財富表現，盡管財富較去年有所縮水，但仍比兩年前多出700億元(20%)。
*梁文鋒居新人榜首，寒武紀陳天石首進前十*
前十迎來三位「新面孔」：恒力陳建華與范紅衛夫婦、DeepSeek梁文鋒以及寒武紀(滬:688256)陳天石，三位都是首次進入前十。前十門檻比去年下降200億元至2050億元；平均年齡60歲。張一鳴第二次登頂，鍾睒睒退居第二。新質生產力企業家佔據前十半壁江山。
|排名
|姓名
|財富
|漲跌幅
|公司
|年齡
|1
|張一鳴
|6700億
|43%
|字節跳動
|43
|2
|鐘睒睒
|4100億
|-23%
|養生堂
|72
|3
|曾毓群
|3850億
|17%
|寧德時代
|58
|4
|馬化騰
|3460億
|-26%
|騰訊
|55
|5
|何享健家族
|3100億
|12%
|美的
|84
|6
|陳建華、范紅衛夫婦
|3020億
|59%
|恒力
|55,59
|7
|梁文鋒
|2800億
|--
|深度求索
|41
|8
|丁磊
|2750億
|-14%
|網易
|55
|9
|李嘉誠、李澤鉅父子
|2530億
|8%
|長江實業
|98,62
|10
|陳天石
|2050億
|14%
|寒武紀
|41
財富增長最多的是張一鳴，比去年增長2000億元；恒力陳建華、范紅衛夫婦增長1120億元；川湖科技林聰吉家族增長1040億元。半導體、AI算力賽道企業家財富增長尤為突出。
今年胡潤百富榜有263位新面孔。新人之首是DeepSeek 41歲的梁文鋒，首次上榜即以2800億元財富位列第七，AI大模型熱潮推動其財富快速積累；其次是宇樹科技(滬:688836)36歲的王興興，以695億元上榜；半導體顯示面板企業惠科(深:001399)56歲的王智勇以645億元位列第三。大模型企業智譜(02513)的創始人劉德兵和唐傑，以395億元和275億元進入新人前十。
*藍思科技周群飛成中國女首富，浙商上榜最多*
今年上榜女企業家佔比23.2%，比去年上漲0.8%，其中超過七成是白手起家。藍思科技(06613)(深:300433)的周群飛以1270億元成為中國女首富。
上榜企業家中人數最多的是浙商、粵商、蘇商，其次是湘商、閩商。具體來看，浙商有202位、粵商149位、蘇商126位、湘商77位、閩商65位。
上榜企業家平均年齡61歲，白手起家的企業家中，最年長的是98歲的李嘉誠，最年輕的是霸王茶姬31歲的張俊傑。
《經濟通通訊社27日專訊》
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