《中國要聞》張一鳴6700億登頂中國首富刷新紀錄，梁文鋒首次上榜居第七

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胡潤研究院今日發布《2026胡潤百富榜》。今年共有1529位個人財富50億元(人民幣．下同)以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年增加95位，創歷史新高。上榜企業家總財富32萬億元，同比增長7%(2.1萬億元)。



*鍾睒睒財富縮水1200億，退居第二*



43歲的字節跳動創始人張一鳴財富增長2000億元，以6700億元第二次成為中國首富，並刷新了中國首富的財富紀錄，其財富增長得益於AI業務進展推動公司估值進一步走高。



72歲的農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒財富縮水1200億元，以4100億元退居第二，讓出首富頭銜。旗下萬泰生物(滬:603392)股價回調，拖累整體財富表現，盡管財富較去年有所縮水，但仍比兩年前多出700億元(20%)。



*梁文鋒居新人榜首，寒武紀陳天石首進前十*



前十迎來三位「新面孔」：恒力陳建華與范紅衛夫婦、DeepSeek梁文鋒以及寒武紀(滬:688256)陳天石，三位都是首次進入前十。前十門檻比去年下降200億元至2050億元；平均年齡60歲。張一鳴第二次登頂，鍾睒睒退居第二。新質生產力企業家佔據前十半壁江山。



《2026胡潤百富榜》前十名 排名 姓名 財富 漲跌幅 公司 年齡 1 張一鳴 6700億 43% 字節跳動 43 2 鐘睒睒 4100億 -23% 養生堂 72 3 曾毓群 3850億 17% 寧德時代 58 4 馬化騰 3460億 -26% 騰訊 55 5 何享健家族 3100億 12% 美的 84 6 陳建華、范紅衛夫婦 3020億 59% 恒力 55,59 7 梁文鋒 2800億 -- 深度求索 41 8 丁磊 2750億 -14% 網易 55 9 李嘉誠、李澤鉅父子 2530億 8% 長江實業 98,62 10 陳天石 2050億 14% 寒武紀 41

財富增長最多的是張一鳴，比去年增長2000億元；恒力陳建華、范紅衛夫婦增長1120億元；川湖科技林聰吉家族增長1040億元。半導體、AI算力賽道企業家財富增長尤為突出。今年胡潤百富榜有263位新面孔。新人之首是DeepSeek 41歲的梁文鋒，首次上榜即以2800億元財富位列第七，AI大模型熱潮推動其財富快速積累；其次是宇樹科技(滬:688836)36歲的王興興，以695億元上榜；半導體顯示面板企業惠科(深:001399)56歲的王智勇以645億元位列第三。大模型企業智譜(02513)的創始人劉德兵和唐傑，以395億元和275億元進入新人前十。*藍思科技周群飛成中國女首富，浙商上榜最多*今年上榜女企業家佔比23.2%，比去年上漲0.8%，其中超過七成是白手起家。藍思科技(06613)(深:300433)的周群飛以1270億元成為中國女首富。上榜企業家中人數最多的是浙商、粵商、蘇商，其次是湘商、閩商。具體來看，浙商有202位、粵商149位、蘇商126位、湘商77位、閩商65位。上榜企業家平均年齡61歲，白手起家的企業家中，最年長的是98歲的李嘉誠，最年輕的是霸王茶姬31歲的張俊傑。



《經濟通通訊社27日專訊》