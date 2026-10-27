《中國要聞》法國球星麥巴比發表涉華不當言論，蒙牛、東鵬、妙可藍多等終止合作

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皇家馬德里法籍球員麥巴比(Kylian Mbappe，內地譯姆巴佩)受訪時發表涉華不當言論，引發中國網友強烈不滿，揚言抵制。足球體育資訊平台「懂球帝」發布聲明表示，「麥巴比的發言涉及對中國和中國人民的傷害，我們不能進行翻譯，不管怎樣，他的言論都已經傷害了中國球迷和中國人民的感情，這樣的言論是我們不能接受的。也希望球迷朋友們理性觀賽評論，不做越界發言，共同維護社區氛圍」。



今日，蒙牛乳業(02319)、東鵬飲料(09980)(滬:605499)、妙可藍多(滬:600882)等品牌紛紛發布聲明，宣布終止與麥巴比全部合作，同時還有多家品牌官方微博帳號已刪除與麥巴比相關內容。另外，央視新聞微博及央視網均已下線麥巴比相關報道，小紅書稱下架麥巴比相關物料。



蒙牛乳業在官方微博發布關於終止與麥巴比合作的聲明稱：對於任何傷害中國人民感情的言行，蒙牛堅決抵制、零容忍。妙可藍多亦指，即日起終止與麥巴比的全部合作。對於任何傷害中國人民感情的言行，公司堅決抵制、零容忍。



此前，東鵬飲料集團及旗下品牌「補水啦」均在官方微博發布關於終止與麥巴比合作的聲明稱，公司堅決反對、零容忍傷害民族感情的行為，即日起終止與麥巴比全部合作。與此同時，9月剛剛宣布與麥巴比達成深度合作的昂跑，其官方微博也已刪除與麥巴比相關的內容。



公開資料顯示，麥巴比現效力於西甲豪門皇家馬德里，是法國國家隊隊長，多次獲得歐洲金靴、西甲金靴、法甲金靴。在剛剛過去的2026年美加墨世界杯中，麥巴比再度拿下金靴。2026年金球獎，麥巴比排名第2。



《經濟通通訊社27日專訊》