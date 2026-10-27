【ＡＩ】上海：到2028年智能製造系統集成產業規模達1000億元

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上海市經濟信息化委印發《上海市加快發展新一代智能製造行動方案》(以下簡稱《方案》)。到2028年，實現全市重點製造企業智能工廠全覆蓋，推動AI在智能工廠應用普及全覆蓋，培育500家先進級智能工廠，AI在製造業應用場景突破2000個，開發10個先進適用的垂域大模型，推出300個以上高水平智能體，建成滿足新一代智能製造需求的新型基礎設施，工業機器人密度達600台/萬人，推動8000台人形機器人進工廠，推動AI賦能的新型智能製造裝備產業規模突破2000億元人民幣，智能製造系統集成產業規模達1000億元人民幣。



*重點攻關高端傳感器、高可靠性減速器等基礎部件*



《方案》指出，攻關突破核心技術和基礎部件。聚焦智能製造「感知-控制-執行-互聯」關鍵環節共性領域，攻堅分布式傳感、多模態融合治理、高動態運動規劃與控制、超精密加工工藝提升、工業無線實時通信、邊緣智能集成等核心技術。重點攻關高端傳感器、高轉矩密度伺服電機、高精度重載關節模組、高性能伺服驅動器、高可靠性減速器等基礎部件。



*研製具備自主感知和決策能力的機器人、工業母機*



《方案》提到，研製推廣新型智能製造裝備。支持將AI技術與裝備深度融合，推動智能製造裝備升級為裝備智能體。研製推廣物理AI裝備，研製具備自主感知和決策能力的機器人、工業母機、檢測裝備等智能製造裝備，以智能工廠建設需求推動裝備升級與規模應用。



支持人形機器人、協作機器人、高精度重載機器人等機器人創新突破；加快AI賦能的超精密磨床、大型五軸機床、高速雙五軸鏡像銑等工業母機迭代升級；推動X射線光子能譜儀、殘餘氣體質譜、工業CT等檢測裝備自主化能力構建。



*培育語料服務、AI Agent等單點實施型服務商*



《方案》還指出，打造新一代智能製造服務商。以場景開放強化新一代智能製造服務商培育。推動研發設計、質量檢測、供應鏈服務等生產性服務業智能升級。培育語料服務、數字孿生、AI Agent等單點實施型服務商；培育具備工藝、裝備與軟件全域貫通能力，開展跨環節創新的系統集成型服務商；強化工業AI原創引領，培育懂工藝、懂裝備、懂軟件、懂AI的智能引領型服務商。支持製造企業提升「產品+服務+解決方案」綜合能力，發展服務型製造新模式新業態。



《經濟通通訊社27日專訊》