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AH股新聞

27/10/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指輕微高開0.02%，人行推穩債市新工具

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指今早高開0.02%至3698.44點
▷ 人行推出BNSF工具並淨投放10140億元
▷ 歐盟擬2027年初對華實施進口限制

　　滬深股市今早集體高開，滬綜指輕微高開0.02%，報3698.44點，深成指高開0.49%，創業板指高開0.89%。人行宣布設立債市非銀大額贖回互換便利（BNSF），表明其穩市場工具箱已從貨幣市場擴展至債券市場。對債市而言，在經歷了三年的牛市後，這一舉措為投資者樂觀情緒提供了進一步支撐。

　　在資管機構面臨群體性流動性風險、債券市場出現系統性壓力的特定情景下，支持具有系統性影響的銀行理財子公司、公募基金管理人，從人行借入央行票據用於市場回購融資，以購買本公司（或資管子公司）遭贖回公募產品的符合條件的債券或產品份額，並向人行抵押。非銀金融機構無需被迫拋售持倉債券以籌措現金應對贖回，此舉可以顯著緩解「羊群效應」風險--即初始贖回引發債券拋售、壓低價格，進而觸發更多恐慌性贖回和更大範圍的拋售。

　　今日，人行進行4120億元(人民幣．下同)7天期逆回購，同時，開展了10000億元隔夜逆回購操作。公開市場有3980億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放10140億元。

　　另外，歐盟據悉計劃最早2027年初開始對中國實施更多進口限制，涉及化工、家具和機械等行業，盤初有關板塊仍見漲幅。

　　彭博引述知情人士透露，歐盟可能以進口限額或關稅的形式採取防禦措施，減少對華巨額貿易逆差。措施將允許歐盟在某個產業的產品進口激增時，限制相關產品進口。相關措施最早可能在2027年第一季提出。據悉，歐盟已經開始評估貿易數據，以確定哪些行業符合這一情形。


《經濟通通訊社27日專訊》

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