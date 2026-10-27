《Ａ股行情》滬綜指半日收低0.13%，醫藥板塊跌幅居前

今日A股市場高開後回落，滬綜指半日跌0.13%報3692.58點，深成指跌0.33%，創業板指軟0.45%。滬深兩市半日成交8700億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交減1361億元或13.5%；兩市共3481隻個股下調。



盤面上，醫藥板塊跌幅居前，靈康藥業(滬:603669跌停，萬澤股份(深:000534)半日收跌9.7%，萬泰生物(滬:603392)挫9%。醫藥龍頭藥明康德(滬:603259)發布三季報，前三季度實現營業收入455.37億元，同比增長38.59%；歸母淨利潤19.398億元，同比增長60.64%。單季度看，三季度營業收入達到166.4億元，創單季度新高；歸母淨利潤83.18億元，同比增136.67%。惟該股高開低走，半日跌1.5%。



另外，銀行股盤中走強，滬農商行(滬:601825)漲近4%，股價創年內新高，建設銀行(滬:601939)盤中再創歷史新高，上午收升1.12%，報11.74元。



在出口延續高增及國際地緣緊張推高大宗商品價格影響下，內地工業企業利潤在高基數下仍能錄得強勁增長，9月同比增速升至三個月高點，前三季度累計增速仍維持年初以來兩位數增速。不過利潤增量仍主要集中在電子行業及上游原材料和採礦業。



《經濟通通訊社27日專訊》