《Ａ股行情》滬綜指縮量下調1.33%創逾一年低，半導體領跌大市

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滬深股市今日震盪下調，滬綜指收跌1.33%報3648.30點，創14個半月新低（前次收盤低位為2025年8月11日3647.55點），深成指收低2.5%，創業板指挫3.41%；兩市全日成交1.46萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1479億元或9%。分析人士稱，短期市場缺乏催化，外圍不確定因素未落地，因此呈現震盪磨底格局。



從板塊表現上看，半導體領跌，指數挫超4.8%，個股中燧原科技(滬:688801)大跌9.6%，華峰測控(滬:688200)跌9%。軍工股跌幅亦靠前，航空板塊收低4.7%，洪都航空(滬:600316)跌停。地產股亦跌多升少，華發股份(滬:600325)跌停，彭博引述知情人士報道，集團正在與部分債務的債權人磋商，尋求推遲償付。知情人士稱，自上月以來，華發一直在要求至少三家中資銀行延長其全部貸款期限並降低利率。



上漲方面，僅銀行、運輸服務板塊保住升幅。滬農商行(滬:601825)收升4.2%，報9.13元，盤中曾見9.21元創年內新高。



經濟數據方面，在出口延續高增及國際地緣緊張推高大宗商品價格影響下，內地工業企業利潤在高基數下仍能錄得強勁增長，9月同比增速14.4%升至三個月高點，前三季度累計增速15.5%，仍維持年初以來兩位數增速。不過利潤增量仍主要集中在電子行業及上游原材料和採礦業。





表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4049.55 -1.32 上證指數 3648.30 -1.33 6724.14 深證成指 11245.73 -2.50 7885.44 創業板指 2548.15 -3.41 科創50 1252.28 -4.81 B股指數 280.65 -1.06 1.05 深證B指 1145.10 -0.21 0.32



《經濟通通訊社27日專訊》