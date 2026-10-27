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27/10/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指縮量下調1.33%創逾一年低，半導體領跌大市

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指27日收跌1.33%至3648.30點，創14個半月新低
▷ 半導體板塊領跌4.8%，燧原科技跌9.6%
▷ 兩市成交額1.46萬億元，較上日縮量9%

　　滬深股市今日震盪下調，滬綜指收跌1.33%報3648.30點，創14個半月新低（前次收盤低位為2025年8月11日3647.55點），深成指收低2.5%，創業板指挫3.41%；兩市全日成交1.46萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日縮量1479億元或9%。分析人士稱，短期市場缺乏催化，外圍不確定因素未落地，因此呈現震盪磨底格局。

　　從板塊表現上看，半導體領跌，指數挫超4.8%，個股中燧原科技(滬:688801)大跌9.6%，華峰測控(滬:688200)跌9%。軍工股跌幅亦靠前，航空板塊收低4.7%，洪都航空(滬:600316)跌停。地產股亦跌多升少，華發股份(滬:600325)跌停，彭博引述知情人士報道，集團正在與部分債務的債權人磋商，尋求推遲償付。知情人士稱，自上月以來，華發一直在要求至少三家中資銀行延長其全部貸款期限並降低利率。

　　上漲方面，僅銀行、運輸服務板塊保住升幅。滬農商行(滬:601825)收升4.2%，報9.13元，盤中曾見9.21元創年內新高。

　　經濟數據方面，在出口延續高增及國際地緣緊張推高大宗商品價格影響下，內地工業企業利潤在高基數下仍能錄得強勁增長，9月同比增速14.4%升至三個月高點，前三季度累計增速15.5%，仍維持年初以來兩位數增速。不過利潤增量仍主要集中在電子行業及上游原材料和採礦業。

 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004049.55-1.32　
上證指數3648.30-1.336724.14
深證成指11245.73-2.507885.44
創業板指2548.15-3.41　
科創501252.28-4.81　
B股指數280.65-1.061.05
深證B指1145.10-0.210.32


《經濟通通訊社27日專訊》

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