《Ａ股焦點》寧德時代遭兩大行下調目標價，A股跌逾1.5%

因盈利能力走弱，摩根士丹利將寧德時代(03750)(深:300750)H股評級由「增持」下調至「與大市同步」，並大幅下調A股和H股目標價。寧德時代股價承壓，A股跌1.5%，報234.38元（人民幣．下同）；H股跌2.3%。



大摩大幅下調該股H股目標價45%，A股目標價下降33%，由500元下調至335元，維持「增持」評級，但移出首選股名單。大摩指出，寧德時代三季度業績低於預期，歸因不利的產品結構變化。隨著海外收入佔比由上半年的31%降至約22%，國內電動車磷酸鐵鋰電池和儲能電池收入貢獻有所上升。這一產品結構能否恢復正常，仍待下一季度業績驗證。



*富瑞大幅下調A股目標價逾六成*



富瑞(Jefferies)亦將寧德時代A股目標價下調逾60%，由535元降至213元；H股目標價由736港元降至249港元。分析師在報告中稱，寧德時代雖仍擁有強大的競爭護城河，但預計電動車和儲能需求走弱、競爭加劇，以及整車廠推進供應商多元化，將從2027年開始加大電池價格壓力。



富瑞將寧德時代2027至2028年的盈利預測下調22%至26%，鑑於盈利仍面臨下行風險，認為A股的上漲空間有限，H股則存在較大的下跌風險。



《經濟通通訊社27日專訊》