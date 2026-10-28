《神州頭條》財經報章頭版摘要：前三季度規模以上工業企業利潤同比增15.5%

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《經濟通通訊28日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平致電祝賀盧拉當選連任巴西總統

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10月27日，國家主席習近平致電盧拉，祝賀他當選連任巴西聯邦共和國總統。習近平指出，我高度重視中巴關係發展，願同盧拉總統一道努力，引領中巴命運共同體建設不斷邁上新台階，為兩國全方位戰略協作開辟更廣闊前景，持續增進兩國人民福祉。



前9月規上工業企業利潤同比增長15.5%

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國家統計局10月27日發布數據顯示，1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額60337.4億元(人民幣．下同)，同比增長15.5%。9月份，全國規模以上工業企業利潤增長14.4%。



公募基金三季報披露完畢，債券基金規模創歷史新高

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10月27日，公募基金2026年三季報披露完畢。公募基金最新前十大重倉股出爐，分別是中際旭創、新易盛、藥明康德、長鑫科技、源傑科技、東山精密、寧德時代、寒武紀、北方華創、滬電股份。





《上海證券報》



習近平致電祝賀盧拉當選連任巴西總統

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10月27日，國家主席習近平致電盧拉，祝賀他當選連任巴西聯邦共和國總統。習近平指出，我高度重視中巴關係發展，願同盧拉總統一道努力，引領中巴命運共同體建設不斷邁上新台階，為兩國全方位戰略協作開闢更廣闊前景，持續增進兩國人民福祉。



前三季度規模以上工業企業利潤同比增長15.5%

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國家統計局10月27日發布的數據顯示，今年前三季度，全國規模以上工業企業實現利潤總額60337.4億元，同比增長15.5%，今年以來持續保持兩位數增長。9月，全國規模以上工業企業利潤增長14.4%。



A股公司回購增持升溫，用實際行動築信心穩市場

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10月27日晚間，滬深兩市回購增持隊伍進一步壯大，中科曙光、格力電器、鼎泰高科、聚飛光電等公司紛紛披露相關公告。Wind數據顯示，10月以來，新增超過120家公司披露回購或增持計劃，不少產業鏈龍頭公司走在回購增持前列，以真金白銀向市場傳遞信心。





《證券時報》



雙輪驅動，基金三季度重倉科技青睞紅利

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10月27日晚間，公募基金2026年三季報披露完畢。天相投顧統計數據顯示，三季度公募基金在繼續重倉科技板塊的同時，對消費、醫藥、紅利等傳統資產的配置意願逐步提升。天相投顧統計數據顯示，截至三季度末，全市場公募基金資產淨值合計39.30萬億元，較二季度末的39.66萬億元小幅回落。



高技術製造業利潤貢獻率之變折射產業新勢能

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國家統計局最新數據顯示，1-9月份全國規模以上工業企業利潤同比增長15.5%，持續保持兩位數增長。在利潤總量穩步增長的同時，工業利潤的來源結構加速向優轉型。在眾多指標中，高技術製造業佔全部規模以上工業企業利潤比重達到25.5%，比上年同期提高6.2個百分點。這意味著每4元工業利潤中，就有超過1元來自高技術製造業。



一線實探魯企新動能：深挖主業潛力，鍛造「第二增長曲線」

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近期，證券時報記者驅車近2000公里，穿梭六城，從濟南到濱州、煙台，輾轉淄博、濰坊，再到德州，走訪多家傳統行業上市公司，實地探尋如何培育「第二增長曲線」、壯大發展新動能的山東答案。