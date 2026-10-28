《鍾之日記》恒指守兩萬三，AI硬件股回暖

《鍾之日記》10月28日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲議息結果公布前，恒指窄幅上落。Meta首輪250億美元普通股發行獲超額5倍認購，AI硬件股回暖。市場觀望氣氛濃厚，恒指雖然高開，不過盤中表現反覆，全日收報23094，升53點或0.2%，主板成交超過1814億元。



*外圍科技股大漲提振，滬綜指收升0.91%*



今日A股跟隨外圍股市上漲，滬綜指收高0.91%報3681.47點，深成指升2.02%，創業板指揚3.4%。滬深兩市全日成交1.63萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增量1676億元或11.5%。



美股和韓股科技股大漲提振市場情緒，A股科技板塊升幅靠前，半導體芯片股漲逾4%，光刻機、先進封裝概念緊隨其後。個股方面，富瀚微(深:300613)升20%封板，寒武紀(滬:688256)彈4.9%，被納入上證綜合指數並成為第一權重股的長鑫科技(滬:688825)收升3.2%。



人形機器人概念爆發，恆工精密(深:301261)、萬向錢潮(深:000559)等多股漲停。上海等地方政府近期相繼出台政策，明確提出要加快研制與推廣「物理AI(Physical AI)｜裝備及具身智能機器人，並在應用場景落地、研發補貼與產業鏈協同上給予強力支持。此外，在2026年第三季度財報，特斯拉表示擎天柱(Optimus)人形機器人已開始生產工作，首批符合量產標準的Optimus機器人正式下線。



下跌方面，白酒板塊全日跌2.02%，金徽酒(滬:603919)跌6.2%，古井貢酒(深:000596)跌4.3%；農牧種植概念走軟，立華股份(深:300761)挫3.3%，牧原股份(深:002714)跌2.6%。



*AI硬件股見回暖，華虹漲8.4%最佳藍籌*



AI硬件股迎來利好消息，走勢回暖，華虹(01347)收漲8.4%，為最佳藍籌；中際旭創(03308)及建滔積層板(01888)均飆8.3%，聯想集團(00992)升6.3%，中芯國際(00981)揚5.4%。



美國科企巨頭Meta(US.META)啟動總額975億美元的集資計劃，據報首階段250億美元普通股發行錄得超額認購五倍，表明投資者對AI投資的熱情不減。



知情人士表示，逾半數股份分配予長線投資者及現有股東，認購規模最大的15名投資者合共獲配約七成股份。根據Meta於10月27日公布的定價資料，公司同時發行125億美元強制可轉換優先股，每股存託股份定價50美元，年股息率為6.5%。連同普通股發行，兩項公開發行合計約350億美元。



此外，Meta計劃待新設的無投票權C類普通股於2027年第一季開始交易後，推出最多600億美元的按市價增發計劃。若各項集資安排按計劃推進，整體規模約達975億美元。



另新華社報道，據伊朗最高領袖網站發表的聲明，伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊27日會見伊朗最高國家安全委員會秘書穆赫辛·雷扎伊，討論通過管控霍爾木茲海峽維護國家及地區安全等問題。美伊局勢緩和推動國際油價大幅下跌，通脹預期隨之降溫。



*泡泡瑪特曾跌超6%，第三季收益近乎腰斬*



泡泡瑪特(09992)今年第三季業績遭遇重挫，整體收益同比下降45%至50%，四大區域收入全線下滑。其中，中國市場收益同比下降25%至30%，亞太（除中國以外地區）同比下降65%至70%，美洲同比下降70%至75%，歐洲及其他地區同比下降50%至55%。



內地線上業務疲弱亦拖累第三季表現。按渠道劃分，線下渠道同比下降5%至10%；線上渠道下降45%至50%。管理層表示，第三季平台電商流量曾有逾一個月受壓，但實體門店仍是業績的主要來源，門店客流保持正增長，預計有關趨勢可在第四季進一步增強。



泡泡瑪特今日一度跌超6%，最終跌幅收窄至0.98%，報130.7元。對於第三季收入大幅下滑，泡泡瑪特首席運營官司德解釋，去年同期正值公司業務爆發高峰，形成較高比較基數，令今年第三季面臨較大壓力。



花旗發表報告表示，泡泡瑪特第三季收入不及該行預期，考慮到營收減弱和利潤率壓力，下調公司盈利預測，目標價降至162元。富瑞亦將目標價下調9.6%至132元，並因海外業務經營去槓桿效應，將公司2027至2028年的盈利預測下調9%至12%。



瑞銀預期泡泡瑪特第四季海外銷售將環比改善，今年國內銷售則同比錄得正增長；瑞銀將2026至2028年經調整淨利潤預測下調7%至8%，目標價由181.3元降至174元，評級「買入」。摩根大通則預期，泡泡瑪特下半年淨利潤率將跌至約21%，並將全年核心盈利預測下調至79億元人民幣，維持「減持」評級，目標價由110元降至100元。



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