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28/10/2026 11:05

《Ａ股異動》兆威機電A一度漲停，現報101.73元人民幣

　　兆威機電A股(深:003021)曾一度漲停，漲停價101.75元(人民幣．下同)，現報101.73元，升10%，最低價90.65元；成交1370萬股，成交金額13.36億元；量比1.8倍，換手率6.6%。

　　兆威機電H股(02692)升12.6%，報36.6港元，最高價36.66港元，最低價32.22港元；成交447.21萬股，成交金額1.57億港元；主動買沽比率59:41，資金淨主動買入2759萬港元。兆威機電A股較H股呈224.6%溢價。


《經濟通通訊社28日專訊》

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