【ＡＩ】路透：中國AI泡沫已經破裂

路透社報道指出，在全球科技股搖搖欲墜之際，中國科技股已大幅下挫，反映中國的AI泡沫已經破滅。市場對人工智能需求及中國出口受限的憂慮，令高估值難以為繼。這輪跌勢使科創50指數在不足4個月內重挫40%，市值蒸發約4800億美元。報道認為，這對本已動盪的全球市場是不祥預兆，亦打擊了中國鼓勵居民將儲蓄投入股市、為AI熱潮提供資金的努力。



這輪跌勢亦令持續兩年的升浪急煞車。此前，經濟刺激承諾曾推動股價飆升；如今，中國希望打破股市長期暴漲暴跌循環、打造回報穩定的「慢牛」市場的進程亦受阻。滬深300指數自6月高位以來累跌約20%。



中國股市並沒有明顯的拋售觸發因素，但交易員表示，估值高企、稅款繳納壓力，以及美國或其他國家可能禁止數據中心使用中國設備的威脅，均是促成因素。



高盛數據顯示，在內地上市的A股及香港H股市場，AI相關股票已佔總市值42%、成交額57%。在這個以散戶為主導的市場，鮮有投資者能在跌勢中倖免。



*熱門科技股大幅下跌*



報道指出，人形機器人製造商宇樹科技(滬:688836)上市時，散戶認購超額達8000倍，但股價自8月掛牌以來已下跌一半；芯片製造商長鑫科技(滬:688825)過去一個月亦蒸發逾四分之一市值。另外兩家芯片製造商沐曦股份(滬:688802)及摩爾線程(滬:688795)去年上市首日分別飆升700%及400%，但自7月以來市值亦已減半。



此外，光學零組件製造商中際旭創(深:300308)及新易盛(深:300502)的股價，已較6月與7月高點下跌約60%；部分原因是美國推進措施，禁止這些昔日市場寵兒向美國數據中心供貨。



北京千創資本合夥人王利杰表示：過度強調「科技含量」，即主要指數中科技公司的市值權重，會導致資本行為出現偏差、甚至扭曲。他認為，這在某些產業造成嚴重泡沫，並使其他產業的資金嚴重流失。



上海卓鑄私募基金合夥人、基金經理王卓也認為，芯片製造商及AI供應商最終會像其他中國製造商一樣，陷入價格戰。「沒有例外，所有泡沫終將破裂。」



《經濟通通訊社28日專訊》