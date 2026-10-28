紅果短劇否認年收入400億元傳聞，抖音副總裁批「互聯網的字節時間」說法誇張

10月27日，紅果短劇發布聲明稱，近日，網絡上集中出現「紅果短劇年化收入逼近400億元」、「紅果短劇今年營收達420億至450億元」等說法，經核實，上述收入數據不實。



紅果短劇指出，網傳內容中所謂的「機構數據」、「行業數據」、「專家預計」都不是官方信息，據此作出的比較、推算和延伸解讀也沒有事實依據。平台表示，公司目前大部分收入持續用於內容創作者分帳、版權保底和優質內容扶持，與短劇行業夥伴共同成長。



*李亮：沒有哪家公司成為「中國互聯網的XX時間」*



抖音集團副總裁李亮在微博轉發聲明時表示，不斷有關於紅果短劇的不實信息傳出，這些信息甚至影響到一些有權威的專家學者。對於有學者提出「中國互聯網的字節時間」，他認為該說法非常誇張，不嚴謹，不符合事實，也經不住時間的考驗。他強調，互聯網競爭激烈，沒有哪家公司成為「中國互聯網的XX時間」。



李亮指出，互聯網產品中，只有即時通訊因為有關係鏈這個護城河，市場格局相對穩定。短劇、短視頻這類產品屬於充分競爭行業，市場格局變動快，沒有哪家公司能穩居市場第一。他又稱，真實情況是，騰訊(00700)短劇、短視頻增長速度，遠遠超過抖音和紅果，而且在互聯網應用中，即時通訊、遊戲、電商、音樂都佔據用戶非常多的時間。



《經濟通通訊社28日專訊》