百度、騰訊等8家互聯網企業簽署自律公約，構建公平有序營銷生態

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據「北京市場監管」微信公眾消息，近日，北京市市場監管局組織百度(09888)、巨量引擎、騰訊(00700)、快手(01024)、京東集團(09618)、美團(03690)、360(滬:601360)、鳳凰網等8家頭部互聯網企業共同簽署《互聯網營銷宣傳自律公約》（以下簡稱《公約》），推動平台企業主動落實主體責任，為行業健康有序發展提供了可執行、可檢驗的自律框架，助力構建真實、透明、公平、有序的互聯網營銷生態。



《公約》依據《廣告法》《電子商務法》《反不正當競爭法》《消費者權益保護法》《互聯網廣告管理辦法》等法律法規制定，適用於通過圖文、短視頻、直播等形式發布商業廣告、開展營銷宣傳的行為，確立了價值導向、真實性、公平競爭、安全合規4項自律原則。



《公約》對平台營銷宣傳全流程提出明確要求：在資質管理上，平台須核驗相關主體身份、經營資質及行政許可文件，建立業務檔案並定期更新，電子數據保存期限不少於3年；在內容管理上，平台須建立「事前資質與內容審查、事中監測、事後巡檢」的審核機制；在直播營銷上，直播電商平台須履行機構及個人資質審查義務，通過巡檢巡查加強直播畫面監測，及時處置違規行為。



*使用AI合成開展商業宣傳應顯著標識*



在新興技術應用上，使用AI深度合成技術開展商業宣傳時，平台應顯著標識，不得利用AI製作虛假信息、進行虛假代言或侵害他人合法權益；在競爭秩序上，平台不得進行與實際不符或引人誤解的促銷宣傳，不得宣傳不合理低價，拉低商品或服務價格，降低消費者心理預期，影響行業發展質量；在消費者權益保護上，平台須建立便捷的投訴受理渠道，及時妥善處理消費爭議；在未成年人保護上，平台不得發布損害未成年人身心健康、誘導不當消費或含有不安全行為導向的營銷內容。



此外，《公約》針對醫療、藥品、醫療器械、保健食品、教育培訓、金融理財、房地產等重點行業明確了資質規則與宣傳規範要求。同時，對廣告可識別性、絕對化用語、誤導性「大小字」宣傳、引證內容出處標注等廣告規範作出細化約定。



簽約平台表示，將嚴格遵守法律法規及《公約》規定，建立健全合規制度，完善內部統籌協調和外部溝通對接機制，積極配合有關部門對違法違規行為採取必要處置措施，提供協查數據，協助執法。



《經濟通通訊社28日專訊》