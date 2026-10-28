《中國要聞》路透：長鑫科技將投產HBM3E內存，良率僅兩成

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路透引述兩位知情消息人士表示，長鑫科技(滬:688825)計劃開始生產HBM3E高帶寬內存(HBM)，儘管目前該產品良率低至約20%。HBM3E主要與人工智能處理器搭配使用。



報道指，這一決定凸顯出中國AI存儲芯片供應嚴重短缺。在美國限制中國獲取外國製造技術之際，這類芯片對於中國大規模開發可替代英偉達AI處理器的國產芯片至關重要。



知情人士稱，長鑫科技已向多家國內AI芯片設計公司提供了HBM3E樣品。其中一位消息人士表示，該公司預計將在未來兩個月內開始小批量生產。消息人士並稱，長鑫HBM3E芯片良率僅約20%到30%，而市場龍頭韓國SK海力士的良率則在70%左右。



2024年12月，美國政府收緊了針對銷往中國的某些先進HBM產品的出口管制。知情人士稱，中國芯片製造商越來越多地通過非官方渠道採購這種內存，而通過這些渠道採購的成本可能高出數倍。



*長鑫HBM3E價格或高於海外競爭對手同類產品*



消息人士說，儘管良率較低，長鑫科技仍在推進生產計劃，因中國AI芯片製造商難以獲得足夠的先進存儲芯片來擴大產量。低良率會推高生產成本，因為大量芯片必須報廢或返工。



路透上月報道稱，由於內存成本導致擴產計劃受阻，華為、寒武紀(滬:688256)、沐曦(滬:688802)和天數智芯(09903)已將當前及下一代AI芯片的價格上調了20%至50%。



其中一位知情人士表示，長鑫科技的HBM3E預計價格將高於海外競爭對手的同類產品。知情人士補充稱，該公司最早於2024年就開始自主研發該技術。在測試中，長鑫科技的HBM3E性能更接近SK海力士上一代的HBM3。



另一位知情人士稱，長鑫科技已向客戶送樣兩種版本的HBM3E：一種採用標準設計，另一種則是經過調整、旨在提高良率的改進版本。



三星電子7月表示，已擴大HBM4的銷售規模，並向主要客戶發出了HBM4E樣品，這意味著長鑫科技在商用HBM生產方面至少落後一代。



《經濟通通訊社28日專訊》