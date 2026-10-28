《中歐關係》王文濤會見歐洲議會國際貿易委員會主席：中國不是歐盟問題的根源

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據新華社今日報道，商務部部長王文濤昨日會見歐洲議會國際貿易委員會主席朗格，就中歐經貿關係交換意見。



王文濤表示，中國和歐盟互為重要經貿夥伴，是維護多邊貿易體制的重要力量。今年以來，中歐兩次召開貿易投資磋商機制會議，取得豐富成果共識。這充分證明，雙方有意願、有能力、有智慧通過對話解決彼此關注的經貿問題。與此同時，中方注意到歐盟近期密集推動出台一系列經貿限制工具，對中歐產供鏈穩定以及雙方企業合作產生負面影響。



王文濤強調，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的夥伴。希望歐方與中方相向而行，在符合世貿組織規則和對等互利的前提下，通過擴大雙向投資、增加自歐進口、拓展新興領域合作，實現中歐貿易向上平衡、向前發展。中國商務部願與歐洲議會國際貿易委員會加強溝通，共同推動中歐經貿關係穩定健康發展。



朗格表示，中國是歐盟重要經貿合作夥伴，在當前動蕩的世界經濟形勢下，保持歐中經貿關係總體穩定意義重大。歐方願與中方發展穩定平衡的經貿關係，堅定支持多邊貿易體制，推動世貿組織改革，共促全球經濟發展。歐方歡迎中國企業赴歐投資，拓展合作新空間，實現互利共贏。歐洲議會國際貿易委員會贊賞歐中貿易投資磋商機制取得積極成果，支持歐中持續推進對話磋商，妥處分歧，並願為此發揮積極作用。



另據新華社報道，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠今日在京會見朗格率領的代表團。李鴻忠表示，中歐經貿關係的本質是優勢互補、互利共贏。中歐雙方作為全面戰略夥伴，完全可以通過平等對話找到互利雙贏的解決辦法。中國全國人大願同歐洲議會一道，鞏固良好交往勢頭，為促進中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。朗格表示，歐洲議會國際貿易委員會願同中方加強對話合作，推動歐中貿易穩定平衡發展。



《經濟通通訊社28日專訊》