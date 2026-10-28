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AH股新聞

28/10/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.78%，創業板高開1.77%

　　隔夜美股收高提振情緒，滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.78%，報3676.92點，深成指高開1.01%，創業板高開1.77%；盤初半導體芯片股造好，白酒、零售連鎖等消費股走低。

　　印刷電路板製造商東山精密(02384)(深:002384)今日登陸港交所，這是香港近兩個月規模最大的上市交易，發行價定為每股86.8港元，公開發售獲0.52倍認購；該股H股開報82.4元，較招股價86.8港元低5.1%。東山精密A股高開2.5%，盤初漲幅隨後收窄至約1%。

　　另《證券時報》報道，10月以來，IPO終止審核情況接連出現。從節奏上看，今年擬IPO企業終止申報數量逐季走高，僅三季度就有30家企業終止IPO。全年來看，截至10月26日，A股年內已有73家擬IPO企業終止上市進程，其中超九成為發行人或保薦機構主動撤回申請。報道稱，本輪IPO撤單潮的背後，是A股IPO入口端質量管控持續升級，監管審核從核查靜態財務指標，轉向全面核驗企業長期經營穩定性。

　　人民銀行公布，今日進行1510億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了10000億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有10000億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放1510億元。


《經濟通通訊社28日專訊》

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