《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.72%，機器人概念大漲

滬深股市反彈，滬綜指半日收升0.72%報3674.44點，深成指升1.99%，創業板指彈3%；兩市半日成交額10136億元(人民幣．下同)，較上個交易日同時段成交增加1436億元或16.5%。



機器人概念大漲，安培龍(深:301413)、富瀚微(深:300613)升20%漲停。消息面上，上海等地方政府近期相繼出台政策，明確提出要加快研製與推廣物理AI(Physical AI)裝備及具身智能機器人，並在應用場景落地、研發補貼與產業鏈協同上給予強力支持。工信部數據顯示，2026年上半年我國人形機器人產量已增至超4萬台，全年預計將打破10萬台大關。



個股方面，根據中證指數公司網站，長鑫科技(滬:688825)已被納入上證綜合指數，權重為4.67%，當前為指數第一大權重股。長鑫科技也被納入上證科創板綜合指數，權重為15.74%，也為第一大權重股。根據編制方案，權重因子於每月第二個星期五的下一交易日或新計入樣本權重超過15%時調整。長鑫科技上午升1.8%，報43.76元。



下跌方面，食品飲料板塊調整，白酒股跌幅最多，皇台酒業(深:000995)挫6.9%，五糧液(深:000858)跌5.7%。



《經濟通通訊社28日專訊》