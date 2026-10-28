《Ａ股行情》滬綜指收升0.91%，外圍科技股大漲，提振A股科技板

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今日A股跟隨外圍股市上漲，滬綜指收高0.91%報3681.47點，深成指升2.02%，創業板指揚3.4%。滬深兩市全日成交1.63萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增量1676億元或11.5%。



美股和韓股科技股大漲提振市場情緒，A股科技板塊升幅靠前，半導體芯片股漲逾4%，光刻機、先進封裝概念緊隨其後。個股方面，富瀚微(深:300613)升20%封板，寒武紀(滬:688256)彈4.9%，被納入上證綜合指數並成為第一權重股的長鑫科技(滬:688825)收升3.2%。



人形機器人概念爆發，恆工精密(深:301261)、萬向錢潮(深:000559)等多股漲停。上海等地方政府近期相繼出台政策，明確提出要加快研制與推廣「物理AI(Physical AI)｜裝備及具身智能機器人，並在應用場景落地、研發補貼與產業鏈協同上給予強力支持。此外，在2026年第三季度財報，特斯拉表示擎天柱(Optimus)人形機器人已開始生產工作，首批符合量產標準的Optimus機器人正式下線。



下跌方面，白酒板塊全日跌2.02%，金徽酒(滬:603919)跌6.2%，古井貢酒(深:000596)跌4.3%；農牧種植概念走軟，立華股份(深:300761)挫3.3%，牧原股份(深:002714)跌2.6%。





表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4083.87 +0.85 上證指數 3681.47 +0.91 7510.19 深證成指 11473.18 +2.02 8774.68 創業板指 2634.76 +3.40 科創50 1282.93 +2.45 B股指數 274.24 -2.28 2.06 深證B指 1141.51 -0.31 0.37



《經濟通通訊社28日專訊》