  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦APEC
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2026 15:01

《Ａ股行情》滬綜指收升0.91%，外圍科技股大漲，提振A股科技板

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收升0.91%報3681.47點，深成指及創業板指分別升2.02%、3.4%
▷ 科技板塊受外圍科技股大漲提振，半導體芯片股升逾4%
▷ 人形機器人概念爆發，多股漲停，特斯拉Optimus機器人首批量產下線

　　今日A股跟隨外圍股市上漲，滬綜指收高0.91%報3681.47點，深成指升2.02%，創業板指揚3.4%。滬深兩市全日成交1.63萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增量1676億元或11.5%。

　　美股和韓股科技股大漲提振市場情緒，A股科技板塊升幅靠前，半導體芯片股漲逾4%，光刻機、先進封裝概念緊隨其後。個股方面，富瀚微(深:300613)升20%封板，寒武紀(滬:688256)彈4.9%，被納入上證綜合指數並成為第一權重股的長鑫科技(滬:688825)收升3.2%。

　　人形機器人概念爆發，恆工精密(深:301261)、萬向錢潮(深:000559)等多股漲停。上海等地方政府近期相繼出台政策，明確提出要加快研制與推廣「物理AI(Physical AI)｜裝備及具身智能機器人，並在應用場景落地、研發補貼與產業鏈協同上給予強力支持。此外，在2026年第三季度財報，特斯拉表示擎天柱(Optimus)人形機器人已開始生產工作，首批符合量產標準的Optimus機器人正式下線。

　　下跌方面，白酒板塊全日跌2.02%，金徽酒(滬:603919)跌6.2%，古井貢酒(深:000596)跌4.3%；農牧種植概念走軟，立華股份(深:300761)挫3.3%，牧原股份(深:002714)跌2.6%。

 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004083.87+0.85　
上證指數3681.47+0.917510.19
深證成指11473.18+2.028774.68
創業板指2634.76+3.40　
科創501282.93+2.45　
B股指數274.24-2.282.06
深證B指1141.51-0.310.37


《經濟通通訊社28日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

上一篇新聞︰28/10/2026 15:05  《Ｂ股行情》上證B股指數收跌2.3%，深證B收跌0.3%

下一篇新聞︰28/10/2026 14:39  【ＡＩ】機構：阿里雲佔中國全棧AI雲服務市場份額42%，排名第一

其他
More

28/10/2026 16:08  歐盟11月起徵包裹費，每類加收2歐元，中國跨境電商承壓

28/10/2026 15:21  《Ａ股動向》惠譽上調六大國有銀行生存力評級，指系統持續結構性改善

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中期選舉 | 美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻...

28/10/2026 11:07

中東戰火

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金