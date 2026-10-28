《Ａ股動向》惠譽上調六大國有銀行生存力評級，指系統持續結構性改善

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10月27日，國際評級公司惠譽對中國六大行開展評級行動。該行確認工商銀行(滬:601398)、農業銀行(滬:601288)、建設銀行(滬:601939)、中國銀行(滬:601988)、郵儲銀行(滬:601658)、交通銀行(滬:601328)六家國有大型商業銀行的長期外幣發行人違約評級為「A」，展望穩定。



同時，該行上調六家銀行的生存力評級。其中，工行、農行、建行、中行升至「bbb+」，郵儲銀行升至「bbb」，交通銀行升至「bbb-」。根據惠譽發布的《評級定義》，生存力評級主要反映銀行的經營狀況和信用質量，該評估基於經營環境、業務狀況、風險狀況、資產質量、收益和盈利能力、資本和槓桿水平、融資和流動性等關鍵驅動因素。



*影子銀行風險降、透明度提高、監管進一步完善*



經營環境改善是本次多家銀行VR提升的共性因素，惠譽將中國經營環境評分自「bbb-」上調至「bbb」。惠譽報告稱，過去五年間，中國銀行系統持續結構性改善，包括影子銀行風險下降、透明度提高、信貸紀律加強、監管框架進一步完善。惠譽認為，中國穩健的外部融資條件和龐大的多元化經濟，為銀行業提供了更強的金融和經濟穩定性。



六大行A股股價個別發展，交行收跌0.96%，報8.26元（人民幣．下同）；工行跌0.7%，報8.56元；建行微跌0.08%，報11.77元；中國銀行平收，農行升0.4%，郵儲行升0.7%。



《經濟通通訊社28日專訊》