  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

28/10/2026 15:21

《Ａ股動向》惠譽上調六大國有銀行生存力評級，指系統持續結構性改善

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 惠譽上調中國六大國有銀行生存力評級
▷ 生存力評級基於影子銀行風險降、透明度提高、監管完善
▷ 確認六家銀行長期外幣發行人違約評級為「A」展望穩定

　　10月27日，國際評級公司惠譽對中國六大行開展評級行動。該行確認工商銀行(滬:601398)、農業銀行(滬:601288)、建設銀行(滬:601939)、中國銀行(滬:601988)、郵儲銀行(滬:601658)、交通銀行(滬:601328)六家國有大型商業銀行的長期外幣發行人違約評級為「A」，展望穩定。

　　同時，該行上調六家銀行的生存力評級。其中，工行、農行、建行、中行升至「bbb+」，郵儲銀行升至「bbb」，交通銀行升至「bbb-」。根據惠譽發布的《評級定義》，生存力評級主要反映銀行的經營狀況和信用質量，該評估基於經營環境、業務狀況、風險狀況、資產質量、收益和盈利能力、資本和槓桿水平、融資和流動性等關鍵驅動因素。

*影子銀行風險降、透明度提高、監管進一步完善*

　　經營環境改善是本次多家銀行VR提升的共性因素，惠譽將中國經營環境評分自「bbb-」上調至「bbb」。惠譽報告稱，過去五年間，中國銀行系統持續結構性改善，包括影子銀行風險下降、透明度提高、信貸紀律加強、監管框架進一步完善。惠譽認為，中國穩健的外部融資條件和龐大的多元化經濟，為銀行業提供了更強的金融和經濟穩定性。

　　六大行A股股價個別發展，交行收跌0.96%，報8.26元（人民幣．下同）；工行跌0.7%，報8.56元；建行微跌0.08%，報11.77元；中國銀行平收，農行升0.4%，郵儲行升0.7%。


《經濟通通訊社28日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰28/10/2026 16:08  歐盟11月起徵包裹費，每類加收2歐元，中國跨境電商承壓

下一篇新聞︰28/10/2026 15:05  《Ｂ股行情》上證B股指數收跌2.3%，深證B收跌0.3%

其他
More

28/10/2026 15:01  《Ａ股行情》滬綜指收升0.91%，外圍科技股大漲，提振A股科技板

28/10/2026 14:39  【ＡＩ】機構：阿里雲佔中國全棧AI雲服務市場份額42%，排名第一

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中期選舉 | 美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻...

28/10/2026 11:07

中東戰火

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金