【人行操作】人行7天期逆回購1510億，隔夜逆回購10000億，共放水1510億

人民銀行公布，今日進行1510億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了10000億元隔夜逆回購操作。
公開市場今日有10000億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放1510億元。
《經濟通通訊社28日專訊》
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28/10/2026 09:26
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《經濟通通訊社28日專訊》
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