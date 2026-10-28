【人行操作】人行7天期逆回購1510億，隔夜逆回購10000億，共放水1510億

人民銀行公布，今日進行1510億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%。同時，開展了10000億元隔夜逆回購操作。



公開市場今日有10000億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放1510億元。



《經濟通通訊社28日專訊》