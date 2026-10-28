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AH股新聞

28/10/2026 08:35

兆易創新(03986)累斥11億人幣回購301萬A股，每股最高價411.95元人幣

　　兆易創新(03986)(滬:603986)公布，截至昨天，通過集中競價交易方式累計回購300.86萬股A股，佔總股本比例0.43%，已支付總金額約11.1億元（人民幣．下同）。

　　該集團指，回購的每股最高價格411.95元，每股最低價格271.43元，每股回購的均價370.64元。該集團指，將在回購期限內根據市場情況擇機回購A股。


《經濟通通訊社28日專訊》

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