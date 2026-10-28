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AH股新聞

28/10/2026 08:35

均勝電子(00699)首三季盈利9.6億人幣跌15%，第三季盈利跌47%

　　均勝電子(00699)(滬:600699)公布，截至9月30日止首三季盈利約9.6億元（人民幣．下同），跌14.5%，每股盈利62分，扣除非經常性損益之盈利8.7億元，跌22%，營業收入418.9億元，跌8.6%，加權平均淨資產收益率5.61%，跌2.3個百分點。

　　該集團指，第三季盈利2.18億元，跌47%，每股盈利14分，扣除非經常性損益之盈利2.1億元，跌48%，營業收入138億元，跌11%，加權平均淨資產收益率1.4%，跌1.44個百分點。

　　該集團指，受全球汽車市場需求放緩以及人民幣升值導致報表折算收入減少等因素影響，若剔除匯率變動對營業收入約14.6億元的影響以及控股上市子公司香山股份去年末處置衡器業務的影響，首三季度營業收入按年下降約4.1%。今年以來，存儲芯片等電子元器件以及其他部分原材料價格上漲明顯，導致該集團首三季度原材料成本較預算增加約3.7億元，其中第三季度增加約1.6億元。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社28日專訊》

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