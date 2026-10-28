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AH股新聞

28/10/2026 08:06

康龍化成(03759)首三季盈利近13億人幣升9%，新簽訂單增超過30%

　　康龍化成(03759)(深:300759)公布，截至9月30日止首三季盈利約12.5億元（人民幣．下同），升9.3%，每股盈利68.62分，扣除非經常性損益之盈利11.8億元，升14.2%，營業收入120億元，升19%，加權平均淨資產收益率7.59%，跌0.46個百分點。

　　該集團指，首三季度位於中國的、服務於全球客戶的實驗室和工廠，收入增長22.15%，佔營業收入的89.84%；位於海外的實驗室和工廠收入下降3%，佔營業收入的10.16%。按照客戶類型劃分，首三季度來自全球前20大製藥企業收入增長52.5%，佔營業收入的22.66%。該集團指，首三季度新簽訂單增長超過30%。其中，實驗室服務板塊新簽訂單增長超過25%。

　　該集團指，第三季盈利4.97億元，升13%，每股盈利27.2分，扣除非經常性損益之盈利4.9億元，升22.7%，營業收入44億元，升21%，加權平均淨資產收益率3%，跌0.04個百分點。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社28日專訊》

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