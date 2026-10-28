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AH股新聞

28/10/2026 08:35

江蘇寧滬(00177)首三季盈利近39億人幣升0.4%，第三季盈利跌近5%

　　江蘇寧滬高速公路(00177)(滬:600377)公布，截至9月30日止首三季盈利約38.5億元（人民幣．下同），升0.4%，每股盈利76.49分，扣除非經常性損益之盈利38億元，升1.7%，營業收入154億元，升18.6%，加權平均淨資產收益率8.91%，跌0.73個百分點。

　　該集團指，第三季盈利13.5億元，跌4.5%，每股盈利26.8分，扣除非經常性損益之盈利13.2億元，跌1.4%，營業收入61億元，升70.7%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社28日專訊》

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