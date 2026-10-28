《滬／深股通》藥明康德為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|藥明康德
|(603259)
|2750.55
|貴州茅台
|(600519)
|2632.13
|招商銀行
|(600036)
|1630.04
|紫金礦業
|(601899)
|1615.12
|生益科技
|(600183)
|1553.21
|寒武紀
|(688256)
|1473.75
|工商銀行
|(601398)
|1442.37
|長江電力
|(600900)
|1304.11
|中國平安
|(601318)
|1203.79
|興業銀行
|(601166)
|958.50
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|2329.22
|中際旭創
|(300308)
|2159.99
|北方華創
|(002371)
|1704.58
|美的集團
|(000333)
|1616.99
|新易盛
|(300502)
|1401.26
|東山精密
|(002384)
|908.53
|三環集團
|(300408)
|649.16
|滬電股份
|(002463)
|640.37
|長川科技
|(300604)
|623.83
|邁瑞醫療
|(300760)
|620.71
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社28日專訊》