《Ａ股異動》鈞達股份A一度漲停，現報38.11元人民幣

鈞達股份A股(深:002865)曾一度漲停，漲停價38.62元(人民幣．下同)，現報38.11元，升8.5%，最低價34.66元；成交2089萬股，成交金額7.7億元；量比5.1倍，換手率9.1%。
鈞達股份H股(02865)升7.2%，報11.33港元，最高價11.57港元，最低價10.5港元；成交362.56萬股，成交金額4016萬港元；主動買沽比率65:35，資金淨主動買入1170萬港元。鈞達股份A股較H股呈292.8%溢價。
《經濟通通訊社29日專訊》
29/10/2026 09:59
鈞達股份A股(深:002865)曾一度漲停，漲停價38.62元(人民幣．下同)，現報38.11元，升8.5%，最低價34.66元；成交2089萬股，成交金額7.7億元；量比5.1倍，換手率9.1%。
鈞達股份H股(02865)升7.2%，報11.33港元，最高價11.57港元，最低價10.5港元；成交362.56萬股，成交金額4016萬港元；主動買沽比率65:35，資金淨主動買入1170萬港元。鈞達股份A股較H股呈292.8%溢價。
《經濟通通訊社29日專訊》
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